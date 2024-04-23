Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал цель команды в оставшейся части сезона.

«Мы должны побеждать в каждой игре. Это то, как должен выступать «Юнайтед», это наш подход. Мы будем двигаться от матча к матчу. Нам важно получить путёвку в еврокубки, и у нас есть две возможности – через чемпионат и через финал Кубка Англии», - сказал тен Хаг журналистам на вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в среду, 24 апреля, - против «Шеффилд Юнайтед» на своём поле. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 22:00 по московскому времени.