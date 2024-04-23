Тен Хаг ответил, стыдно ли ему за игру с «Ковентри»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции высказался о негативе после победы над «Ковентри Сити» в полуфинале Кубка Англии. «Красные дьяволы» выиграли лишь по пенальти, умудрившись по ходу второго тайма растранжирить преимущество 3:0.

«Стыдно ли мне? Нет. Абсолютно нет. В футболе самое главное – это результат. Мы вышли в финал и заслужили это не только этой игрой, но и другими играми.

Мы потеряли контроль на 20 минут… 3:2, 3:3. Нам повезло в концовке, это ясно. Серия пенальти получилась хорошей, и мы дошли до финала – это огромное достижение. Пробиться в финал второй год подряд – великолепно. Негативные комментарии являются позорными», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.