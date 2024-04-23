Рюдигер: «Надеюсь, «Челси» даст Почеттино время»

Бывший центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер выразил надежду, что команда в скором времени вернётся на топ-уровень. Сейчас «синие» занимают девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Это тяжёлый сезон, ведь в клуб пришли новые игроки и новый тренер. Надеюсь, «Челси» даст Почеттино время, а игроки поддержат Маурисио. «Челси» – это про трофеи, поэтому мне тяжело видеть, что команда ничего не выигрывает. Я с нетерпением жду будущего, чтобы увидеть, как «Челси» вновь конкурирует на высшем уровне», – цитирует Рюдигера журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Антонио летом 2022 года покинул «Челси» и на правах свободного агента перебрался в мадридский «Реал».