Испанский специалист Унаи Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» до 2027 года, отказавшись от предложениий каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии», об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство клуба АПЛ верит в то, что бывший наставник московского «Спартака» станет для них «своим сэром Алексом Фергюсоном».

Напомним, что Эмери возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела 77 матча во всех турнирах, в которых одержала 44 победы.

«Астон Вилла» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, также она пробилась в полуфинал Лиги конференций УЕФА.