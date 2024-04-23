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Снейдер – о поступке Антони: «Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале 0:5»

23 Апреля 2024 • 12:42 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.30 X 6.00 2 8.00
24.04 22:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони за выходку в матче против «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии. Напомним, бразилец после победы своей команды в серии пенальти начал насмехаться над игроками клуба из второго дивизиона.

«Антони должно быть очень стыдно за свою поступок. Он должен был молча уйти в подтрибунное помещение. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале 0:5», – цитирует Снейдера Afc Ajax.

Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» во второй год подряд встретится с «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «горожане» одолели команду Эрика тен Хага со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
23 Апреля 2024 в 13:17
ай усе пральна сказал.. хе..
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