Снейдер – о поступке Антони: «Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале 0:5»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони за выходку в матче против «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии. Напомним, бразилец после победы своей команды в серии пенальти начал насмехаться над игроками клуба из второго дивизиона.

«Антони должно быть очень стыдно за свою поступок. Он должен был молча уйти в подтрибунное помещение. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале 0:5», – цитирует Снейдера Afc Ajax.

Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» во второй год подряд встретится с «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «горожане» одолели команду Эрика тен Хага со счётом 2:1.