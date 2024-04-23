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«Ливерпуль» начал переговоры с возможным преемником Клоппа - раскрыто его имя

23 Апреля 2024 • 12:32 Комментировать

Новый тренер появился в шорт-листе «Ливерпуля». Как стало известно журналистам Anfield Watch, мерсисайдцев заинтересовал наставник французского «Лилля» Паулу Фонсека.

Боссы английского гранда впечатлены работой португальца в нынешнем клубе и провели с ним неофициальные переговоры относительно потенциального сотрудничества. Напомним, что Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по завершении текущего сезона.

Ранее сообщалось об интересе «красных» к Томасу Франку и Рубену Амориму.

Фонсека занимает пост наставника «Лилля» с июля 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024-го.

«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро

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