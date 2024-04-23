«Арсенал» должен уверенно обыгрывать «Челси»: прогноз суперкомпьютера Opta

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне состоится матч перенесённого 29-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Челси».

Суперкомпьютер Opta вычислил фаворита противостояния в процентном соотношении. Победа «Арсенала», по мнению искусственного интеллекта, будет добыта с вероятностью в 51%. В то же время, виктория «Челси» составляет всего лишь 22,3%, а ничья оценивается в 26,7%.

На данный момент «Арсенал» возглавляет чемпионат Англии с 74 очками, столько же у «Ливерпуля», идущим на втором месте. «Челси» без турнирной мотивации с 47 очками располагается только на девятом месте.

Начало матча запланировано на 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.