«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро

Мадридский «Реал» готовит еще одну громкую сделку в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе очень близок к переезду на «Сантьяго Бернабеу».

По данным Todofichajes, еще одной целью «королевского» клуба является фланговый защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Мадридцы рассматривают Трента в качестве альтернативы Дани Карвахалю. В «Реале» оценивают потенциальную сделку максимум в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник провел 23 матча, забил три гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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