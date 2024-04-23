Лунин может уйти из «Реала» в английский гранд

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин задумывается над уходом из «королевского» клуба. 25-летний вратарь не хочет находиться в тени бельгийца Тибо Куртуа, который скоро вернется в строй.

По сведениям Todofichajes, Лунин рассматривает вариант переезда в АПЛ, где интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы предложить игроку более выгодный контракт, чем в Мадриде. Действующее трудовое соглашение Андрея со «сливочными» истекает летом 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 16 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лунин сыграл 20 матчей и попустил 13 мячей.