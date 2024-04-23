Жезус может перейти в испанский топ-клуб

27-летний форвард «Арсенала» Габриэль Жезус может сменить туманный Альбион на Испанию. По информации журналистов Todofichajes, в подписании бразильца заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» рассчитывают оформить переход игрока в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов евро. Срок трудового договора между лондонцами и Габриэлем рассчитан до конца июня 2027 года.

Жезус провел 23 матча в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. На счету нападающего четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.