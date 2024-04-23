Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери

23 Апреля 2024 • 11:48 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» вряд ли сможет назначить Унаи Эмери своим следующим тренером. Как сообщает Bild, у испанского специалиста очень хорошие отношения с владельцами «Астон Виллы». У наставника есть действующий контракт до 2027 года. Учитывая тесную связь с клубом, Эмери вряд ли покинет Бирмингем в обозримом будущем.

Отметим, что «Астон Вилла» под руководством Эмери в настоящий момент занимает четвёртую строчку в Английской премьер-лиге и имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Бавария» переключилась на других кандидатов. Фаворитом на пост нового тренера является Ральф Рангник, но у клуба есть запасной вариант в лице Роберто де Дзерби.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Унаи Эмери Астон Вилла ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
11:48
«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери
11:36
Если Рангник откажет «Баварии», клуб нацелится на тренера из АПЛ
11:00
Мюллер рассказал, какой результат на Евро-2024 будет успехом для сборной Германии 2
10:52
«Бавария» может заполучить Рангника только при одном условии
03:55
«Бавария» может провести сезон с временным тренером, чтобы затем назначить Клоппа или Алонсо
02:07
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема
22 Апреля
23:05
«Айнтрахт» принял решение по Гётце
22:52
Станишич: «Бавария» рассчитывает на меня, но я всё ещё в «Байере»
22:28
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля
21 Апреля
15:40
Эмери является главным претендентом на пост главного тренера «Баварии»
03:31
Маттеус рассказал, где хочет работать Флик
02:57
Менди точно покинет «Реал», если будет куплен Дэвис
02:15
В «Баварии» рассказали, может ли Тухель остаться
01:05
Лам назвал оптимальную позицию для Киммиха
20 Апреля
23:35
Тухель заявил, что с такой игрой Мюллер не попадёт в стартовый состав на матч с «Реалом»
22:08
Гнабри приступил к тренировкам с мячом
21:00
Маттеус назвал тренера, который должен возглавить «Баварию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АЙНТРАХТ ФР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.04.24 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.55 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
12:42 · Англия. Премьер-лига
Снейдер – о поступке Антони: «Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале 0:5»
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» должен уверенно обыгрывать «Челси»: прогноз суперкомпьютера Opta
12:13 · Англия. Премьер-лига
Лунин может уйти из «Реала» в английский гранд
12:03 · Англия. Премьер-лига
Шевченко: «Судаков может сделать большой шаг вперёд, если окажется в АПЛ или Серии А»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Жезус может перейти в испанский топ-клуб
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери
11:46 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Арсенала» и «Челси»
10:48 · Англия. Премьер-лига
Андронов сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Челси» 1
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хочет в «Барселону» - названа причина
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах
08:54 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, кто победит в матче «Арсенал» - «Челси» 4
08:30 · Англия. Премьер-лига
Эшуорт получит работу в «Манчестер Юнайтед»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Моуринью сделал пожелание «Манчестер Юнайтед»
05:38 · Англия. Премьер-лига
Артета признался, что советовался с Почеттино, когда уходил из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
04:57 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Почеттино должен решить проблему «Челси» с травмами»
Все новости
Рекомендуем