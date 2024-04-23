«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери

Мюнхенская «Бавария» вряд ли сможет назначить Унаи Эмери своим следующим тренером. Как сообщает Bild, у испанского специалиста очень хорошие отношения с владельцами «Астон Виллы». У наставника есть действующий контракт до 2027 года. Учитывая тесную связь с клубом, Эмери вряд ли покинет Бирмингем в обозримом будущем.

Отметим, что «Астон Вилла» под руководством Эмери в настоящий момент занимает четвёртую строчку в Английской премьер-лиге и имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Бавария» переключилась на других кандидатов. Фаворитом на пост нового тренера является Ральф Рангник, но у клуба есть запасной вариант в лице Роберто де Дзерби.