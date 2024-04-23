Титов дал прогноз на матч «Арсенала» и «Челси»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».

«У «Челси» не будет лучшего их игрока Палмера. Но главное – моральный аспект. Мотивации у «Арсенала» гораздо больше. Поэтому ставлю на его победу с форой (-1)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Дерби «Арсенала» и «Челси» состоится сегодня, 23 апреля, на стадионе «Эмирейтс». Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. В преддверии поединка «канониры» занимают первое место в турнирной таблице, а «пенсионеры» находятся на девятой строчке.