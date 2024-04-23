Андронов сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Челси»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящем поединке между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» в рамках Английской премьер-лиги.
«Команды должны выходить и биться атака на атаку, поэтому я жду забитых мячей. Оборонительная линия не так уж хороша и у тех, и у других. Мой выбор - «обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова комментатора «РБ Спорт».
Матч между «Арсеналом» и «Челси» состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.
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