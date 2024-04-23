Тухель не хочет в «Барселону» - названа причина

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель определился с приоритетным направлением продолжения карьеры. Как стало известно журналистам ESPN, немецкий специалист откажется от возможной работы в каталонской «Барселоне» из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».

Тухель планирует вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее работал в лондонском «Челси». Интерес к специалисту проявляет другой топ-клуб – «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Томас покинет пост главного тренера «Баварии» по завершении нынешнего сезона. Под его руководством команда проиграла титульную гонку в Бундеслиге, но при этом вышла в полуфинал Лиги чемпионов.