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«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах

23 Апреля 2024 • 09:53 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.80 2 1.45
25.04 22:00

Каталонская «Барселона» пересматривает свои планы на правого защитника Жоау Канселу. По информации от Mundo Deportivo, в стане «сине-гранатовых» засомневались в целесообразности выкупа португальца после его ошибок в двух последних матчах, которые были очень важными для «Барселоны». Напомним, «Барселона» на прошлой неделе проиграла «ПСЖ» и мадридскому «Реалу» и практически лишилась шансов на трофей в этом сезоне.

Как сообщает источник, «Барселона» также не хочет платить за Канселу большие деньги. «Манчестер Сити» хочет выручить за португальца в районе 40 миллионов евро и не собирается делать скидок. Аренда Жоау истекает в конце сезона.

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