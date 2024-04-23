«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах

Каталонская «Барселона» пересматривает свои планы на правого защитника Жоау Канселу. По информации от Mundo Deportivo, в стане «сине-гранатовых» засомневались в целесообразности выкупа португальца после его ошибок в двух последних матчах, которые были очень важными для «Барселоны». Напомним, «Барселона» на прошлой неделе проиграла «ПСЖ» и мадридскому «Реалу» и практически лишилась шансов на трофей в этом сезоне.

Как сообщает источник, «Барселона» также не хочет платить за Канселу большие деньги. «Манчестер Сити» хочет выручить за португальца в районе 40 миллионов евро и не собирается делать скидок. Аренда Жоау истекает в конце сезона.