Канчельскис рассказал, кто победит в матче «Арсенал» - «Челси»

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем поединке между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» не может себе позволить потерять очки, иначе шансы на борьбу за чемпионство упадут. Но уверен, что этот «Челси» они победят», - передает слова Канчельскиса ODDS.ru.

Напомним, что перенесенный матч «Арсенала» против «Челси» состоится сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В преддверии этого матча «канониры» лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Что касается «Челси», то подопечные Маурисио Почеттино занимают лишь девятую строчку.