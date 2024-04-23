Эшуорт получит работу в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный функционер Дэн Эшуорт, ныне занимающий пост спортивного директора «Ньюкасла», сменит место работы по завершении нынешнего сезона.

Как сообщает посредством социальных сетей журналист Николо Скира, 53-летний специалист перейдет на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». «Сороки» получат денежную компенсацию за уход Эшуорта в размере 15 миллионов евро.

После 32 матчей чемпионата Англии «красно-белые» с 50 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Эрика тен Хага проведут с «Шеффилд Юнайтед» завтра, 24 апреля, на «Олд Траффорд».