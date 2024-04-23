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Моуринью сделал пожелание «Манчестер Юнайтед»

23 Апреля 2024 • 07:32 Комментировать

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью вспомнил о периоде работы на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«У меня не было такого доверия, как у Эрика тен Хага. Из-за этого я с грустью ушел, ведь понимал, что нахожусь в начале процесса. Если бы клуб доверился моему опыту, то все сложилось бы иначе. Я там честно выполнил свою работу. Время всегда говорит правду. Мне хочется, чтобы «МЮ» был успешен», - передает слова португальца The Telegraph.

Португальский специалист занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

В текущем розыгрыше АПЛ манкунианцы занимают седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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