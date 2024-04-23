Моуринью сделал пожелание «Манчестер Юнайтед»

«У меня не было такого доверия, как у Эрика тен Хага. Из-за этого я с грустью ушел, ведь понимал, что нахожусь в начале процесса. Если бы клуб доверился моему опыту, то все сложилось бы иначе. Я там честно выполнил свою работу. Время всегда говорит правду. Мне хочется, чтобы «МЮ» был успешен», - передает слова португальца The Telegraph.