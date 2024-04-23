Артета признался, что советовался с Почеттино, когда уходил из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как обращался за советом к Маурисио Почеттино, прежде чем занять нынешнюю должность.

В декабре 2019 года испанский специалист покинул «Манчестер Сити», где был ассистентом Хосепа Гвардиолы, ради поста рулевого «канониров». В преддверии матча «Арсенала» с «Челси» Артета вспомнил, как советовался с нынешним наставником «синих» Маурисио Почеттино перед принятием важного карьерного решения.

«Когда мне пришлось решать, я обратился к Почеттино и объяснил ситуацию. Он дал мне несколько советов, что было важно для меня.

Я восхищаюсь тем, чего добился Маурисио. Он оказал на меня серьёзное влияние на ключевом этапе моей карьеры. Для меня нет лучшего образца для подражания, чем он», – приводит Fotmob слова Артеты.