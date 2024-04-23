Джо Коул: «Почеттино должен решить проблему «Челси» с травмами»

Бывший футболист «Челси» Джо Коул призывает Маурисио Почеттино найти решение постоянных проблем с травмами.

В текущей кампании «синие» регулярно страдают от отсутствия важных игроков, в чём, по распространённому мнению, может быть виноват сам Почеттино. Тренер, впрочем, утверждает, что никогда в своей карьере не сталкивался ни с чем подобным.

«Я хотел бы понять, что происходит в этом сезоне, почему в «Челси» так много травмированных игроков. Я понимаю, что в футболе может быть всякое, и иногда речь может идти о простом невезении, но я думаю, что в этом может быть закономерность.

Я не знаю, как именно, но нужно понять, каким образом можно это исправить. Должны быть эксперты в данном вопросе. Если бы в распоряжении тренера были Нкунку, Джеймс, Чилуэлл, Фофана и Лавия, то этот сезон мог бы сложиться совсем по-другому. Почеттино нужно найти решение», – цитирует 90min Коула.