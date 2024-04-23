«Челси» поспорит за трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе вновь попал на радары «Челси».

«Синие» пытались подписать француза ещё прошлым летом, однако тот решил остаться и продлить контракт с «орлами». 22-летний игрок считается одной из главных целей нового руководства «Манчестер Юнайтед» на предстоящее трансферное окно, но «Челси» также готов побороться за лидера атаки «Кристал Пэлас», докладывает TEAMtalk. Среди претендентов на футболиста также фигурировал «Арсенал».

Из-за травм Майкл Олисе провёл всего 14 матчей за «Кристал Пэлас» в текущем розыгрыше АПЛ, при этом его статистика выглядит впечатляюще – семь голов и четыре результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро.