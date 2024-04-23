Почеттино: «Игроки должны доказать, что мы – «Челси», а не ФК «Коул Палмер»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино призывает игроков своей команды доказать способность добиваться результатов без Коула Палмера.

Во вторник «синие» сыграют против «Арсенала», и атакующий полузащитник Палмер – лучший бомбардир и безоговорочный лидер «Челси» – вряд ли сможет принять участие во встрече.

«Это хороший вызов для его товарищей по команде и конкурентов по позиции. Если бы я был на их месте, у меня бы возник серьёзный стимул отправиться на поле и доказать, что я играю за футбольный клуб «Челси», а не футбольный клуб «Коул Палмер», – приводит Telegraph слова Почеттино.

Поединок «Арсенал» – «Челси» стартует в 22:00 по московскому времени.