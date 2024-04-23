Артета – о летнем трансферном окне: «У нас есть несколько идей»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о планах на летнее трансферное окно.

В настоящий момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги с 74 очками, опережая «Ливерпуль» за счёт лучшей разницы голов, однако отстающий на один балл «Манчестер Сити» имеет матч в запасе. Артета не скрывает желания усилить команду в межсезонье.

«У нас есть несколько идей. Сначала нужно посмотреть, где мы финишируем, чего может добиться. Нам нужно решить, как мы можем сделать ещё один или два шага вперёд, потому что нас по-прежнему не устраивает то, где мы находимся», – приводит журналист Коннор Хамм слова испанского наставника.