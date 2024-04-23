Почеттино объяснил, почему нет смысла сравнивать Райса и Энцо Фернандеса

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался о сравнениях Энцо Фернандеса и Деклана Райса.

Аргентинский хавбек был куплен «Челси» у «Бенфики» в январе 2023 года за 121 млн евро, в то время как «Арсенал» приобрёл Райса у «Вест Хэма» в июле за 116 млн.

«Сравнения Энцо и Райса? Деклан – англичанин, он пришёл из «Вест Хэма», поэтому знает лигу, знает язык. Для Энцо всё было куда сложнее: после чемпионата мира он прибыл в команду, страдающую от нестабильности, с трудом добивающуюся результатов», – приводят английские СМИ высказывания Почеттино в преддверии матча «Арсенал» – «Челси».

Лондонское дерби состоится во вторник, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.