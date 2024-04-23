Почеттино ответил на вопрос о будущем Лукаку

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем в клубе нападающего Ромелу Лукаку.

30-летний футболист проводит текущий сезон в «Роме» на правах аренды, а летом вернётся в расположение «синих». По некоторым данным, «Челси» планирует продать бельгийца.

«Лукаку – игрок «Челси», поэтому мы обязательно к нему присмотримся. Это вариант. Но на данный момент мы не приняли никакого решения», – передаёт PA Sport слова Почеттино.

Ромелу Лукаку забил 18 голов в 41 матче за «Рому» в текущем сезоне, также на счету форварда четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до середины 2026 года.