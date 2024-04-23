Почеттино: «В следующем сезоне Энцо Фернандес будет играть гораздо лучше»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино уверен, что следующий сезон сложится для Энцо Фернандеса удачнее нынешнего.

23-летний полузащитник – одна из важнейших фигур в команде Почеттино, однако, по распространённому мнению, чемпион мира пока не играет на 121 млн евро, которые за него заплатил «Челси» в январе прошлого года.

«Летом Энцо провёл слишком много матчей, он поздно начал предсезонную подготовку, и у него уже два года не было отпуска. Уверен, в следующем сезоне он будет играть гораздо лучше, если учесть опыт, который он получил в первой полной кампании в «Челси», – цитирует Daily Mail Почеттино.