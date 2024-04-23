Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «В следующем сезоне Энцо Фернандес будет играть гораздо лучше»

23 Апреля 2024 • 00:45 Комментировать
Арсенал
...
Челси
1 1.52 X 4.70 2 5.50
Через 20 ч. 39 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино уверен, что следующий сезон сложится для Энцо Фернандеса удачнее нынешнего.

23-летний полузащитник – одна из важнейших фигур в команде Почеттино, однако, по распространённому мнению, чемпион мира пока не играет на 121 млн евро, которые за него заплатил «Челси» в январе прошлого года.

«Летом Энцо провёл слишком много матчей, он поздно начал предсезонную подготовку, и у него уже два года не было отпуска. Уверен, в следующем сезоне он будет играть гораздо лучше, если учесть опыт, который он получил в первой полной кампании в «Челси», – цитирует Daily Mail Почеттино.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Энцо Фернандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
00:52
Почеттино ответил на вопрос о будущем Лукаку
22 Апреля
21:52
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Челси АПЛ — 23 апреля 2024
19:19
Тьяго Силва летом покинет «Челси»
18:35
Терри вспомнил, как числил туалеты в «Челси»
18:25
Актуальный прогноз и ставка на Арсенал — Челси АПЛ — 23 апреля 2024
17:21
Артета: «Челси» должен занимать более высокое место в АПЛ»
16:57
Артета объяснил, почему победа над «Вулверхэмптоном» была особенно важной
16:52
Артета: «Игроки выглядят хорошо – победа даёт большой заряд энергии»
16:47
Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ
16:42
Артета: Даже без Палмера «Челси» великолепен
16:37
Артета: «Почеттино наверняка приведёт «Челси» туда, куда им нужно»
15:53
Почеттино позитивно настроен после поражения от «Манчестер Сити»
15:41
Почеттино призвал не сравнивать Джексона с Дрогба
15:36
Почеттино поздравил Терри
15:31
Почеттино: «Мы можем обыграть «Арсенал» и без Палмера» 1
15:28
Почеттино поддержал Джексона, который подвергся расизму за игру против «Манчестер Сити»
15:22
Почеттино уверен: «Челси» будет на уровне «Арсенала» 1
15:09
Почеттино высказался о будущем Тьяго Силвы
15:05
Почеттино рассказал о травме двух крайних защитников
15:04
Почеттино: «Сегодня я не верю в то, что Палмер сможет сыграть с «Арсеналом»
15:00
Почеттино: «У меня нет сомнений, что Джексон в следующем сезоне станет лучше»
14:54
Палмер пропустил последнюю тренировку «Челси» из-за болезни
13:42
Тьяго Силва может вернуться в свой бывший клуб
10:21
«Челси» решит будущее Почеттино по окончании сезона
21 Апреля
16:27
Будущее Тьяго Силвы в «Челси» пока под вопросом
20 Апреля
22:59
«Челси» определился с главным кандидатом на замену Почеттино
22:29
Почеттино высказался о шансах «Челси» на попадание в еврокубки
02:41
Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий
19 Апреля
23:07
Почеттино: «Честно говоря, Палмер намного лучше, чем мы думали»
12:05
Два клуба АПЛ поспорят за Галлахера
16 Апреля
15:01
Палмер — первый игрок «Челси» после Азара, забивший более 20 голов в сезоне
11:30
Палмер прокомментировал свой покер против «Эвертона»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Хави получил предложение от нового клуба «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити» Зидан близок к возвращению - назван клуб
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.04.24 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.55 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
00:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о будущем Лукаку
00:45 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «В следующем сезоне Энцо Фернандес будет играть гораздо лучше»
22 Апреля
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» подумывает о назначении тренера из другого английского клуба слухи
22:28 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
Аморим готов возглавить английский клуб слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет купить форварда «Ньюкасла» слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим летит на переговоры с двумя клубами АПЛ
19:19 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва летом покинет «Челси»
18:52 · Англия. Премьер-лига
Артета: Эдегор ежедневно оказывает на «Арсенал» огромное влияние
18:48 · Англия. Премьер-лига
Терри назвал трёх тренеров, которые сильнее всего на него повлияли
18:41 · Англия. Премьер-лига
Терри назвал форварда, которого боялся больше всего
18:38 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс сделал столько же ассистов в сезоне АПЛ, сколько Фернандеш и Эдегор вместе
18:35 · Англия. Премьер-лига
Терри вспомнил, как числил туалеты в «Челси»
18:29 · Англия. Премьер-лига
Терри: «Наш сезон 2004/2005 был таким же хорошим, как сезон непобедимого «Арсенала»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Терри назвал двух действующих игроков, которые могут выйти в Зал славы АПЛ
Все новости
Рекомендуем