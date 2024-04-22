Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк вновь интересен «Ливерпулю».

Слухи уже связывали датчанина с мерсисайдцами вскоре после объявления Юргена Клоппа о предстоящем уходе, однако до конкретики дело не дошло. Согласно информации TeamTalk, «Ливерпуль» вновь задумался о назначении Франка. 50-летний специалист может стать одним из основных кандидатов на должность у руля «красных».

Томас Франк работает в «Брентфорде» с октября 2018 года. Действующий контракт рулевого с «пчёлами» рассчитан до середины 2027 года.

В настоящий момент «Брентфорд» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.