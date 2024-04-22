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«Ливерпуль» подумывает о назначении тренера из другого английского клуба слухи

22 Апреля 2024 • 22:44 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
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24.04 22:00

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк вновь интересен «Ливерпулю».

Слухи уже связывали датчанина с мерсисайдцами вскоре после объявления Юргена Клоппа о предстоящем уходе, однако до конкретики дело не дошло. Согласно информации TeamTalk, «Ливерпуль» вновь задумался о назначении Франка. 50-летний специалист может стать одним из основных кандидатов на должность у руля «красных».

Томас Франк работает в «Брентфорде» с октября 2018 года. Действующий контракт рулевого с «пчёлами» рассчитан до середины 2027 года.

В настоящий момент «Брентфорд» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Ливерпуль Юрген Клопп Брентфорд Томас Франк ещё теги

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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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