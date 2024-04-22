В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля

Томас Тухель может уже совсем скоро вернуться в Англию.

Немецкий наставник покинет свою должность в «Баварии» после завершения сезона. Интерес к специалисту приписывается различным клубам, а одним из основных претендентов на него называется «Манчестер Юнайтед». По некоторым данным, сам Тухель готов попробовать силы у руля «красных дьяволов». Эти сведения подтверждает и SportsZone: как информирует источник, тренер уже доложил своим агентам о намерении провести переговоры с манкунианцами, если такая возможность возникнет.

В «Манчестер Юнайтед» пока не определились с будущим Эрика тен Хага, однако кандидатура Тухеля видится весьма привлекательной некоторым представителям нового руководства клуба.