Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Sport.es, шведский футболист попал в сферу интересов «Барселоны». Отмечается, что каталонской команде для подписания форварда придётся заплатить «Ньюкаслу» 100 миллионов евро.

Исак выступает за «Ньюкасл» с лета 2022 года, перейдя из «Реал Сосьедада» за 70 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии Исак провёл 24 матча, в которых забил 17 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сороками» действует до 2028 года.