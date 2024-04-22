Тьяго Силва летом покинет «Челси»

Бразильский защитник Тьяго Силва по окончании текущего сезона станет свободным агентом.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 39-летний футболист покинет «Челси». Силва не будет подписывать с лондонским клубом новое соглашение. Отмечается, что защитником интересуется бразильский клуб «Флуминенсе».

Силва является игроком «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне футболист провёл за «Челси» 25 матчей в чемпионате Англии, в которых смог три раза поразить ворота соперников. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 млн евро.