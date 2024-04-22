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Артета: Эдегор ежедневно оказывает на «Арсенал» огромное влияние

22 Апреля 2024 • 18:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
28.04 16:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о важности полузащитника команды Мартина Эдегора.

— Он наш капитан. Он один из основных игроков, и если посмотреть на то влияние, которое он оказывает на нас ежедневно, это потрясающе. Так что мы действительно рады, что он с нами, — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

В этом сезоне 25-летний норвежец принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором семи ассистов.

Сейчас «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 74 набранных очка после 33 игр.

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Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Эдегор ещё теги

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