Артета: Эдегор ежедневно оказывает на «Арсенал» огромное влияние

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о важности полузащитника команды Мартина Эдегора.

— Он наш капитан. Он один из основных игроков, и если посмотреть на то влияние, которое он оказывает на нас ежедневно, это потрясающе. Так что мы действительно рады, что он с нами, — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

В этом сезоне 25-летний норвежец принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором семи ассистов.

Сейчас «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 74 набранных очка после 33 игр.