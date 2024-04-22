Терри назвал трёх тренеров, которые сильнее всего на него повлияли

Бывший футболист «Челси» Джон Терри назвал тех, кто сильнее всего повлиял на его карьеру в Премьер-лиге.

«Я должен поблагодарить нескольких человек. Прежде всего, Джанлуку Виалли за то, что он доверил мне в очень молодом возрасте стать частью основной команды. Он дал мне возможность дебютировать в клубе.

Также я отмечу Клаудиньо Раньери, который сделал меня капитаном. А вершину этого списка должен занять Жозе Моуринью. Думаю, все знают, как я отношусь к нему как к тренеру. Но он также был фантастическим как человек. Он верил в меня так же, как мои отец и мама. Это было мощно», - сказал Терри в интервью пресс-службе АПЛ.

Ранее было объявлено о том, что Джон Терри вошёл в Зал славы АПЛ.