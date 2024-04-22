Терри назвал форварда, которого боялся больше всего

Легенда лондонского «Челси» Джон Терри ответил на вопрос о самых сложных соперниках, с которыми он сталкивался на футбольном поле в Премьер-лиге.

«Тьерри Анри был лучшим из тех, против кого я играл, и тем, кого я боялся больше всего. Следующим должен быть Уэйн Руни. Он был топ-игроком, он действовал невероятно. Я помню, как играл против него в Премьер-лиге, и как играл вместе с ним за сборную Англии. Он был феноменален.

Также было трудно играть против Серхио Агуэро или Гарри Кейна», - сказал Терри в интервью пресс-службе АПЛ.

Напомним, что Джон Терри был включён в зал славы Английской премьер-лиги.