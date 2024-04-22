Уоткинс сделал столько же ассистов в сезоне АПЛ, сколько Фернандеш и Эдегор вместе

Удивительным фактом делится телеграм-канал «Английский акцент». Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс на данный момент сделал столько же голевых передач в текущем сезоне АПЛ, сколько плеймейкеры «МЮ» и «Арсенала» Бруну Фернандеш и Мартин Эдегор вместе взятые. Так, у Уоткинса 12 голевых передач, а у Эдегора и Фернандеша – по шесть на каждого.

Помимо этого, после воскресного матча с «Борнмутом» Уоткинс стал первым футболистом Премьер-лиги в нынешнем сезоне, который набрал 30+ очков по системе «гол+пас».

«Астон Вилла» идёт на четвёртом месте АПЛ с 66 баллами, клуб на прошлой неделе прошёл в полуфинал Лиги конференций УЕФА.