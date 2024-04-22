Терри вспомнил, как числил туалеты в «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри провёл в лондонском клубе почти всю свою карьеру. После попадания в Зал славы АПЛ экс-футболист высказался на этот счёт.

«Нечасто увидишь, чтобы один игрок оставался в клубе так долго. Я впервые приехал в «Челси» в 14 лет, и там я сразу почувствовал себя как дома. Я убирал стадион, чистил туалеты, стирал форму – делал почти всё. Для меня это было невероятное путешествие.

Я рад, что мы оставили после себя своего рода наследие. Я встречаюсь на «Стэмфорд Бридж» с фанатами, и они благодарят за воспоминания, которые мы оставили. Это может менять и формировать жизнь людей. Хочется развлекать публику – нам, бывшим игрокам, этого не хватает», - сказал Терри в интервью пресс-службе АПЛ.