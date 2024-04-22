Терри: «Наш сезон 2004/2005 был таким же хорошим, как сезон непобедимого «Арсенала»

Экс-игрок «Челси» Джон Терри после попадания в Зал славы Английской премьер-лиги вспомнил о сезоне 2004/2005. Тогда лондонцы пропустили всего лишь 15 голов в чемпионате, причём в 25 матчах отыграли на ноль.

«Я кого-то огорчу, но я думаю, что тот наш сезон был таким же хорошим, как для «Арсенала» сезон Непобедимых [в сезоне 2003/2004 «канониры» не проиграли ни одного матча АПЛ]. «Арсенал» в том сезоне очень много игр завершил вничью. А мы проиграли лишь раз, в гостях у «Манчестер Сити», когда Паулу Феррейра не забил пенальти в начале игры.

Я не думаю, что наш рекорд [15 пропущенных голов за чемпионат Англии] когда-либо будет побит. Я горжусь тем, как мы оборонялись», - сказал Терри в интервью пресс-службе АПЛ.