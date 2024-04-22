Терри назвал двух действующих игроков, которые могут выйти в Зал славы АПЛ

Бывший капитан «Челси» Джон Терри вошёл в Зал славы Английской премьер-лиги. Известный в прошлом футболист ответил на вопрос, кто из действующих игроков мог бы оказаться в Зале славы.

«Кевин де Брёйне – талантливый игрок, который многого добился в Премьер-лиге. Я могу представить, как однажды он войдёт в Зал славы.

Мне нравится наблюдать за Виргилом ван Дейком. Думаю, это топ-игрок. Когда завершит карьеру, он обязательно окажется в Зале славы», - сказал Терри в интервью для пресс-службы АПЛ.

Отметим, что в Зале славы Премьер-лиги Англии теперь находятся 24 человека – футболисты и тренеры.