Компани может перейти из «Бёрнли» в другой клуб АПЛ

Поговаривают, что в летнее межсезонье Роберто де Дзерби может покинуть «Брайтон» и перебраться в более статусный клуб. На это недавно намекал сам итальянец, говоря о высоких амбициях и намерении переговорить с владельцем клуба о будущем.

В «Брайтоне», понятное дело, уже сейчас строят планы на случай возможного ухода де Дзерби. Журналист Саша Тавольери сообщает о том, что «чайки» включили в шорт-лист нескольких кандидатов. В этом списке есть и Венсан Компани, который сейчас возглавляет «Бёрнли». Есть информация, что представители «Брайтона» уже провели неофициальные переговоры по Компани.