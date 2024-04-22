Моуринью: «У меня впереди долгая карьера»

Жозе Моуринью уже больше трёх месяцев не имеет клубной прописки. Впрочем, известный португальский тренер не думает о том, чтобы завершить карьеру в обозримом будущем.

«Нет такого, что сейчас мне 61 год, и я хочу остановиться в 65. Ни в коем случае. Впереди ещё долгая карьера», - сказал Моуринью в ходе интервью для The Telegraph.

Напомним, что в январе Жозе Моуринью был уволен из итальянской «Ромы» по причине плохих результатов команды. Ранее португалец работал во многих клубах, в частности в «Челси», «Реале», «Интере» и «Манчестер Юнайтед». Впервые Моуринью заявил о себе в «Порту», с которым выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.