Моуринью – о тактике Артеты в игре с «Манчестер Сити»: «В моё время это называли припаркованным автобусом»

Известный тренер Жозе Моуринью высказался насчёт успехов «Арсенала». В недавнем матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» команде Микеля Артеты удалось сыграть 0:0 на выезде.

«Мне нравится этот парень [Артета]. И я рад, как всё для него складывается. Но когда они набрали очко против «Манчестер Сити», СМИ говорили о магической стратегии. Я несколько раз обыгрывал «Манчестер Сити». Но это называли не потрясающей стратегией, а припаркованным автобусом. Припаркованным двойным автобусом. Точка зрения была другой», - сказал Моуринью the Telegraph.

Напомним, что с середины января Жозе Моуринью не имеет клуба после увольнения из «Ромы».