Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим вряд ли возглавит «Ливерпуль».

По сообщениям журналиста Дэвида Орнштейна, в «Ливерпуле» продолжают следить за 39-летним специалистом. При этом источник отмечает, что Аморим не находится на первой позиции в шорт-листе мерсисайдцев и вряд ли станет преемником Юргена Клоппа.

Ранее Клопп сообщил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона Английской премьер-лиги.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. В копилке команды Клоппа 74 набранных очка после 33 туров. Отметим, что столько же баллов у лидирующего «Арсенала».