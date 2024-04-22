Артета: «Челси» должен занимать более высокое место в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что положение «Челси» в турнирной таблице не соответствует качеству игры команды.

Отметим, что «Челси» сейчас располагается на девятой строчке в таблице Премьер-лиги.

«Челси» должен занимать более высокое место в АПЛ, если посмотреть на то, как они выступали в матчах. Они дошли до финала Кубка лиги и до полуфинала Кубка Англии. Работа, которую проделывает Почеттино, действительно впечатляет», - сказал Артета в ходе пресс-конференции.

Во вторник, 23 апреля, «Арсенал» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Челси».