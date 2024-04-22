Тухель готов возглавить топ-команду АПЛ – известно название

Ближайшим летом в нескольких европейских топ-клубах сменятся тренеры. В числе этих клубов может оказаться «Манчестер Юнайтед» - Эрик тен Хаг рискует быть уволенным. Поговаривают, что решение по будущему нидерландца на «Олд Траффорд» будет приниматься по завершению сезона.

Следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Томас Тухель. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, Тухеля очень привлекает возможность принять «красных дьяволов» ближайшим летом.

Напомним, что в феврале было объявлено об уходе Тухеля из «Баварии» по завершению сезона.

Не лишним будет отметить, что ранее в Англии Томас Тухель тренировал «Челси».