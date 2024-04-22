Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Джейми Джексон.

По информации источника, владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф не намерен менять тренера до конца сезона, поэтому работе Эрика тен Хага ничего не угрожает.

В настоящий момент «красные дьяволы» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 50 очков в 32 сыгранных матчах.

24 апреля «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед» в рамках 29-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.