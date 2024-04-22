Артета объяснил, почему победа над «Вулверхэмптоном» была особенно важной

На выходных «Арсенал» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Рулевой лондонской команды Микель Артета считает этот результат особенно важным, учитывая вылет из Лиги чемпионов на прошлой неделе.

«Мы продолжаем делать то же, что делали раньше – концентрируемся на ближайшем матче, на своих задачах, хорошо готовимся. Ребята готовы к работе. Матч с «Вулверхэмптоном» стал для нас хорошей проверкой. Было особенно важно увидеть, как команда отреагирует на вылет из Лиги чемпионов. Ребята справились», - сказал Артета журналистам.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 23 апреля – против «Челси» на своём поле.