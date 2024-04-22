Артета: «Игроки выглядят хорошо – победа даёт большой заряд энергии»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, страдают ли лидеры команды от выгорания в условиях жёсткого графика. По словам испанца, после победы над «Вулверхэмптоном» игроки в порядке.

«Сегодня утром я видел игроков, они выглядели хорошо. Победа даёт большой заряд энергии. Теперь нам предстоит лондонское дерби, и все к нему готовы. Сейчас я не смотрю на количество игр. Мы должны мыслить позитивно», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Во вторник, 23 апреля, «Арсенал» будет принимать «Челси» в матче Премьер-лиги Англии. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.