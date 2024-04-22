Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Игроки выглядят хорошо – победа даёт большой заряд энергии»

22 Апреля 2024 • 16:52 Комментировать
Арсенал
...
Челси
1 1.52 X 4.70 2 5.50
23.04 22:00

Рулевой «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, страдают ли лидеры команды от выгорания в условиях жёсткого графика. По словам испанца, после победы над «Вулверхэмптоном» игроки в порядке.

«Сегодня утром я видел игроков, они выглядели хорошо. Победа даёт большой заряд энергии. Теперь нам предстоит лондонское дерби, и все к нему готовы. Сейчас я не смотрю на количество игр. Мы должны мыслить позитивно», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Во вторник, 23 апреля, «Арсенал» будет принимать «Челси» в матче Премьер-лиги Англии. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

Новости по матчу

Сегодня, 22 Апреля
17:21
Артета: «Челси» должен занимать более высокое место в АПЛ»
16:52
Артета: «Игроки выглядят хорошо – победа даёт большой заряд энергии»
16:47
Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ
16:42
Артета: Даже без Палмера «Челси» великолепен
16:37
Артета: «Почеттино наверняка приведёт «Челси» туда, куда им нужно»
15:53
Почеттино позитивно настроен после поражения от «Манчестер Сити»
15:41
Почеттино призвал не сравнивать Джексона с Дрогба
15:36
Почеттино поздравил Терри
15:31
Почеттино: «Мы можем обыграть «Арсенал» и без Палмера» 1
15:28
Почеттино поддержал Джексона, который подвергся расизму за игру против «Манчестер Сити»
15:22
Почеттино уверен: «Челси» будет на уровне «Арсенала»
15:09
Почеттино высказался о будущем Тьяго Силвы
15:05
Почеттино рассказал о травме двух крайних защитников
15:04
Почеттино: «Сегодня я не верю в то, что Палмер сможет сыграть с «Арсеналом»
15:00
Почеттино: «У меня нет сомнений, что Джексон в следующем сезоне станет лучше»
14:54
Палмер пропустил последнюю тренировку «Челси» из-за болезни
13:42
Тьяго Силва может вернуться в свой бывший клуб
10:21
«Челси» решит будущее Почеттино по окончании сезона
21 Апреля
16:27
Будущее Тьяго Силвы в «Челси» пока под вопросом
20 Апреля
22:59
«Челси» определился с главным кандидатом на замену Почеттино
22:29
Почеттино высказался о шансах «Челси» на попадание в еврокубки
02:41
Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий
19 Апреля
23:07
Почеттино: «Честно говоря, Палмер намного лучше, чем мы думали»
12:05
Два клуба АПЛ поспорят за Галлахера
16 Апреля
15:01
Палмер — первый игрок «Челси» после Азара, забивший более 20 голов в сезоне
11:30
Палмер прокомментировал свой покер против «Эвертона»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
17:37 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «У меня впереди долгая карьера»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Моуринью – о тактике Артеты в игре с «Манчестер Сити»: «В моё время это называли припаркованным автобусом»
17:26 · Англия. Премьер-лига
Аморим не является приоритетным вариантом для «Ливерпуля» слухи
17:21 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Челси» должен занимать более высокое место в АПЛ»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг находится в безопасности слухи
16:57 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему победа над «Вулверхэмптоном» была особенно важной
16:52 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Игроки выглядят хорошо – победа даёт большой заряд энергии»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ
16:42 · Англия. Премьер-лига
Артета: Даже без Палмера «Челси» великолепен
16:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Почеттино наверняка приведёт «Челси» туда, куда им нужно»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Реала» может возглавить «Вест Хэм»
16:26 · Англия. Премьер-лига
Моуринью упрекнул «Манчестер Юнайтед» 1
16:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать Адама Траоре слухи
15:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино позитивно настроен после поражения от «Манчестер Сити»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Почеттино призвал не сравнивать Джексона с Дрогба
Все новости
Рекомендуем