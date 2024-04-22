Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Наставник «Арсенала» Микель Артета перед дерби против «Челси» высказался по поводу борьбы за титул чемпиона Англии.

На текущий момент «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая второй «Ливерпуль» по разности голов. Третий «Манчестер Сити» отстаёт на одно очко, но при этом провёл на матч меньше.

«Мы хотим приложить все усилия. Мы полны решимости продолжать борьбу, пока у нас есть шансы поднять этот трофей. Завтра перед нами будет ещё один серьёзный соперник, и мы постараемся снова победить. Но гонка зависит ещё от двух команд. Это две лучшие команды в истории этой лиги. Вот такая ситуация», - сказал Артета на пресс-конференции.