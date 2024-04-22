Артета: Даже без Палмера «Челси» великолепен

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался в преддверии игры Премьер-лиги против «Челси». За «пенсионеров» из-за болезни может не сыграть их лидер – Коул Палмер.

«Возможное отсутствие Палмера? Я не могу это контролировать. Что бы они ни предложили, если посмотреть на качество состава «Челси», оно великолепно. В последнее время они показывают хорошие результаты. Они играют гораздо лучше, чем можно подумать по месту в турнирной таблице. Конечно, нас ждёт трудный матч», - сказал Артета на пресс-конференции.

Дерби между «Арсеналом» и «Челси» пройдёт во вторник, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.