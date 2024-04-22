Артета: «Почеттино наверняка приведёт «Челси» туда, куда им нужно»

Главный тренер «Арсенала» Маурисио Почеттино дал комментарий перед матчем Премьер-лиги против «Челси».

Ранее Почеттино выразил уверенность в том, что «Челси» сможет достичь уровня «Арсенала».

«Пути «Челси» и «Арсенала» очень разные. На мой взгляд, их не в чем сравнивать. Что касается Почеттино, то я знаю его уже 23 года. Он большой лидер, который наверняка приведёт «Челси» туда, куда им нужно», - сказал Артета на пресс-конференции.

Матч чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Челси» стартует 23 апреля в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.