Экс-тренер «Реала» может возглавить «Вест Хэм»

В летнее межсезонье в «Вест Хэме» может произойти перестановка на тренерском мостике. Как стало известно talkSPORT, в случае отставки Дэвида Мойеса принять лондонскую команду может известный испанский специалист Хулен Лопетеги.

Отмечается, что Лопетеги был бы заинтересован в работе с «Вест Хэмом».

57-летний Хулен Лопетеги не имеет клубной прописки с августа прошлого года. Перед началом текущего сезона испанец внезапно покинул «Вулверхэмптон».

Ранее Лопетеги работал со многими командами, в частности с «Севильей», «Реалом» и национальной сборной Испании.